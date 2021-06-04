Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Решение глобальных экологических проблем не должно превращаться в инструмент нечестной конкурентной борьбы между странами, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Подчеркну: нет отдельного российского, европейского, азиатского или американского климата. У всех наших стран общая ответственность за современный мир, за жизнь будущих поколений. Нужно убрать в сторону политические и прочие разногласия, не превращать переход к «углеродной нейтральности» в инструмент нечестной конкурентной борьбы, когда под предлогом «углеродного следа» в чьих-то конкретных интересах пытаются перекраивать инвестиционные и торговые потоки, а ограничение доступа к передовым «зелёным» технологиям становится фактором сдерживания отдельных стран и производителей», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало, ранее Путин заявил, что все проблемы российско-американских отношений порождены стремлением США помешать развитию России.

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