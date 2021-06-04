Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Все разногласия Москвы и Вашингтона происходят от желания США сдержать развитие России, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

При этом Путин отметил, что желание помешать развитию России политики США подтверждают регулярно и публично.

«У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие — они хотят сдерживать наше развитие, говорят об этом публично. Все остальное — производная от этой позиции. И ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России, в этом вся история», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что стабильность мировой экономики можно обеспечить множественностью резервных валют.

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