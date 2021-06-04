Москва, , 17:34 — REGNUM Планы повысить налог на прибыль для некоторых организаций являются «кнутом» в условиях, когда бизнес ещё не отошёл от пандемии. Об этом 4 июня заявила корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр МКА «Рубикон» Виктория Шевцова.

Эксперт прокомментировала слова заместителя министра финансов Алексея Сазанова о том, что Минфин планирует повысить налог на прибыль для организаций, выводящих свою прибыль за рубеж. Сейчас размер ставки является фиксированным и составляет 20%.

«Налог для подобных организаций планируется установить в размере 25−30 процентов. Более точных цифр и механизма налогообложения Минфин на данный момент не предоставил, данный проект находится ещё в ранней разработке. Также не были обозначены критерии, по которым будет определяться необходимость применения повышенного налога. Однако по заявлению того же Сазанова более точные цифры будут представлены к концу лета после сбора статистических данных. При этом не были озвучены тезисы касательно поощрения отечественных компаний. Например, наряду с заявленным ростом ставки, одной из льгот могло бы стать снижение налога для компаний, активно вкладывающих средства в поддержку отечественного бизнеса, либо же предоставление дополнительных вычетов. Таким образом, несмотря на заявленный метод «кнута и пряника» Минфин планирует ввести только метод «кнута». Формируются новые интересы и ориентиры государства, где бизнесу придётся совсем нелегко, и данная новость повергла всех в шок. Так, не успели все отойти от последствий пандемии, как формируют полное отсутствие точки опоры в завтрашнем дне при таких изменениях», — сказала она.