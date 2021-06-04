Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Множественность резервных валют сможет дать мировой экономике гарантии устойчивости и безопасности, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы. Мы над этим думаем аккуратненько», — сказал Владимир Путин.

При этом он напомнил, что если сейчас мировой резервной валютой считается доллар, то по его позициям может больно ударить уход нефтяников от долларовых расчетов.

«Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, это будет очень серьезным ударом по доллару как по резервной валюте мировой, очень серьезным», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что действия США наносят ущерб репутации доллара как мировой резервной валюты, так как в финансовой сфере «важна стабильность, предсказуемость и надежность».

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