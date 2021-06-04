Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Основными темами встречи с американским президентом Джо Байденом будут проблемы разоружения, борьба с терроризмом, пандемия, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин «Мы будем говорить о стратегической стабильности, урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь».

Глава государства также упомянул о теме противодействия COVID-19, об экологии и добавил, что это «примерная повестка» запланированной на 16 июня встречи в городе Женеве (Швейцария).

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал чрезвычайно низким уровень отношений с США