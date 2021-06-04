Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM США не относятся к своему доллару как к мировой резервной валюте, а используют его как инструмент конкурентной и политической борьбы, нанося ему ущерб, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин считает, что действия США наносят ущерб репутации доллара как мировой резервной валюты, так как в финансовой сфере «важна стабильность, предсказуемость и надежность»,

«Важна стабильность, предсказуемость и надежность, валюта не важна. Если эмитент — в данном случае Соединенные Штаты — свою национальную валюту не ценит как международную резервную, а судя по всему, они не очень ценят, поскольку используют как инструмент конкурентной и политической борьбы, это наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте», — сказал Владимир Путин.

При этом он отметил, что данные мирового банка и других международных институтов свидетельствуют о сокращении расчетов в долларах.

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