Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Завершено строительство первой нитки «Северного потока — 2», заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Кстати говоря, в этой связи рад сообщить, что именно сегодня два с половиной часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», — сказал российский президент.

«Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Всё. Но прокладка сама завершена», — уточнил Путин.

При этом критические выпады против реализации проекта «Северного потока — 2» Владимир Путин назвал «дурной пропагандой» и посоветовал «не забивать людям головы».

«Он просто экономически целесообразнее. Мы сто раз об этом сказали», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.

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