Нижний Новгород, , 16:32 — REGNUM Испанская полиция задержала и экстрадировала в Россию Дмитрия Щербакова, который объявлен в международный розыск управлением МВД по Нижегородской области по обвинению в наркоторговле.

Следствие считает, что с октября по ноябрь 2018 года Щербаков распространял наркотики посредством интернета, организовав сеть тайников. После получения денег на свой электронный кошелек он высылал покупателям координаты и фотографии «закладок» с нелегальным товаром.

В итоге его поймали с поличным при попытке продажи очередной партии гашиша, предъявили обвинение в хранении и сбыте наркотиков и избрали отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Скрываясь от правосудия, Щербаков покинул пределы России. В 2019 году была выписана заочная санкция на его арест, а в июне 2020 года Щербакова объявили в международный розыск.

Спустя четыре месяца его задержали полицейские на территории Испании и передали представителям российских правоохранительных органов для экстрадиции в Россию, где он предстанет перед судом.