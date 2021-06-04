Магас, , 16:18 — REGNUM В Ингушетии попадают под программу бесплатного подключения к газовым сетям около 16 тыс. домов. Большинство из них расположены в отдаленных населенных пунктах республики. Об этом сообщил врио министра промышленности Ингушетии Магомед Цароев. По его словам, на завершение газификации этих домовладений потребуется почти три года.

«Уже к концу 2023 года планируется полностью завершить работы по газификации всех населенных пунктов», — цитирует Цароева ТАСС.

При этом централизованная программа газификации позволит избежать самовольного и непрофессионального подключения к газовым сетям, что снизит риски угрозы жизни населения, связанные с возможными в будущем авариями в газовых сетях или с газовым оборудованием.

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