Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 16:17 — REGNUM Российская экономика приближается к докризисному уровню благодаря принятым властями своевременным мерам, заявил 4 июня президент страны Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам главы государства, страна справляется с ковидным кризисом. Так, не произошло никакой катастрофы в экономике, хотя уровень безработицы среди молодёжи остаётся «относительно высоким».
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