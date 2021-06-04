Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Российская экономика приближается к докризисному уровню благодаря принятым властями своевременным мерам, заявил 4 июня президент страны Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин «Благодаря своевременным оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисным уровням».

По словам главы государства, страна справляется с ковидным кризисом. Так, не произошло никакой катастрофы в экономике, хотя уровень безработицы среди молодёжи остаётся «относительно высоким».

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