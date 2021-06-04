Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Миллионы рабочих мест удалось сберечь в России в такое тяжёлое время как пандемия коронавируса, заявил 4 июня президент страны Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин «Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России на ПМЭФ отметил, что экономика страны избавляется от излишней забюрократизированности, благодаря чему многое удалось сделать для её восстановления.

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