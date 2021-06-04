Станица Гиагинская, Адыгея, , 15:59 — REGNUM В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Гиагинского района. Её уличили в получении взятки. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения для чиновницы, сообщили 4 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, замглавы района взяла у своих подчиненных взятку за обещание «не забыть» их при распределении премии за 2020 год. Сумма благодарности составила 30 тыс. рублей.

«Взамен подозреваемая обещала осуществлять общее покровительство последних по службе, выразившееся во включении их в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам в виде премий по итогам работы за 2020 год», — говорится в сообщении пресс-службе СКР.

В настоящее время в доме у подозреваемой проведен обыск, изъяты материалы, которые могут стать доказательствами по возбужденному уголовному делу.

Напомним, ранее в Адыгее был задержан по двум уголовным делам глава Гиагинского района Александр Бутусов.

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