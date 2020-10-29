Майкоп, , 12:56 — REGNUM Правоохранительные органы задержали главу Гиагинского района Адыгеи Александра Бутусова. Чиновника поместили в изолятор временного содержания, пишет 29 октября «Интерфакс».

В отношении Бутусова возбуждено уголовное дело. В чем именно подозревается чиновник, неизвестно. Официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов республики пока нет.

Отметим, что Бутусов возглавил Гиагинский район Адыгеи в марте 2017 года. На этот пост он был избран единогласно депутатами районного собрания.

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