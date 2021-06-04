Москва, , 15:43 — REGNUM Законодательство уже предусматривает дополнительные налоги для владельцев нескольких объектов недвижимости при сдаче их в аренду, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов.

Эксперт прокомментировал предложение депутата Госдумы РФ Михаила Щапова (КПРФ) повысить налог на имущество для определённых категорий граждан — владельцев нескольких квартир, а также квартир размером более 100 квадратных метров на человека. По мнению народного избранника, рост цен на недвижимость в России присутствует из-за искусственно созданного дефицита, то есть когда один гражданин владеет четырьмя или пятью квартирами, и после повышения налоговой ставки часть владельцев продадут имущество.

Карабанов обратил внимание, что в предложении Щапова следует отметить «несколько нюансов».

«Во-первых, при сдаче квартиры в аренду помимо налога на имущество арендодатели, официально заключающие договор аренды, и так уплачивают дополнительные налоги: НДФЛ с прибыли для физлиц, НПД для самозанятых, налог при сдаче аренды в качестве ИП (для ОСНО, УСН, ПСН). Во-вторых, ставка налога на имущество не является фиксированной. То есть недвижимость облагается налогом, коэффициент к которому устанавливается исходя из стоимости, а коэффициенты могут устанавливаться как на федеральном, так и региональном уровнях. То есть для москвичей квартира стоимостью до 10 млн. рублей будет облагаться налогом по ставке 0.1% от стоимости, от 10 млн до 20 млн руб. — 0,15% и т.д. Кроме того, увеличенная ставка для владельцев дорогих квартир и так существует в налоговом законодательстве — имущество размером более 300 квадратных метров и кадастровой стоимостью свыше 300 млн. рублей облагается налогом по максимальной ставке — 2% от стоимости», — сказал он.

Эксперт отметил, что «предложенное депутатом «новшество» и так установлено законом, хотя и имеет некоторые отличия».

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