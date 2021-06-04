Каменский район, Ростовская область, , 15:23 — REGNUM Пострадавшим от природных пожаров в Ростовской области станичникам выделили ещё 300 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 4 июня.

Средства перечислят в качестве компенсации двум жителям станции Репная Каменского района, потерявшим жильё во время крупного природного пожара в 2020 году. Документы о праве собственности были получены через суд.

В настоящее время в суд поданы исковые заявления ещё от двух граждан, чьё жильё затронул разгул огненной стихии.