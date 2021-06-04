Калуга, , 15:12 — REGNUM Инициатива Калужской области по проведению в регионе всероссийского форума «Цифровая эволюция» поддержана на федеральном уровне. 4 июня в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума состоялась встреча с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым и было подписано соответствующее соглашение. Форум посвящен внедрению новейших цифровых технологий в различные сферы деятельности. Планируется, что он пройдет в Калуге в августе. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Владислав Шапша Admoblkaluga.ru

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Цель проведения форума «Цифровая эволюция» — создание условий для конструктивного обсуждения практических решений в области цифровой трансформации отраслей. Площадкой для него в 2021 году станут Инновационный культурный центр и Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Форум проводится в Калуге не впервые, но учитывая, что его масштаб будет значительно расширен, губернатор Владислав Шапша выразил уверенность, что для области это станет значительным событием.

«Мы постараемся сделать его ярким и интересным», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области реализуется ряд масштабных цифровых проектов, среди которых — создание IТ-кампуса для одаренных детей. На его базе планируется создать школу-интернат межрегионального уровня с углубленным изучением передовых цифровых технологий. В настоящее время в регионе уже находится в высокой степени готовности уникальный отечественный проект инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий».

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