Кемерово, , 15:06 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр энергетики России Николай Шульгинов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения о развитии газоснабжения и газификации региона. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев.Live».

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Также подписано соглашение о добыче метана из угольных пластов.«Соглашения позволят развивать сотрудничество сразу в нескольких сферах: развитие промышленности; повышение инвестиционной привлекательности региона; улучшение экологической ситуации; газификации Кузбасса», — говорится в официальном сообщении.