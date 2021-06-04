Таллин, , 14:57 — REGNUM Власти Эстонии демонстрируют лицемерие в отношении собственных граждан, делая многочисленные заявления о нарушении прав человека в других странах. Так член правления объединения «Российские соотечественники Европы» Сергей Чаулин прокомментировал Sputnik Meedia решение таллинского суда о сохранении под стражей известного правозащитника и бывшего омбудсмена русской Эстонии Сергея Середенко.

«Грош цена всем этим недавним лицемерным заявлениям эстонских властей в поддержку задержанного в Минске Протасевича. Им плевать абсолютно и на свободу, и на демократию — в противном случае, правозащитник Середенко был бы сейчас дома, а не в тюремной камере», — подчеркнул Чаулин.

По его мнению, эстонское государство в очередной раз упустило шанс на развитие нормального диалога с русскими жителями республики, не выпустив из тюрьмы человека, который на профессиональном уровне занимался отстаиванием их прав.

«Российские соотечественники Европы» готовятся провести очередной пикет в защиту Сергея Середенко.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся. Обвинения в его адрес до сих пор не выдвинуты.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.