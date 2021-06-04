Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге задержали заместителя начальника одного из отделов городского управления МВД по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Подозреваемый на период разбирательства отстранен от исполнения служебных обязанностей и помещен под стражу в изолятор временного содержания», — цитирует полковника интернет-газета «Знак».

Задержание проводилось сотрудниками регионального УФСБ и совместно со специалистами подразделения собственной безопасности областного главка полиции. Полицейские проводят проверку по данному факту. Если будет подтверждено, что факт взяточничества имел место, то сотрудника уволят из органов и назначат наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе завели дела на полицейских, подозреваемых в наркоторговле.

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