Майкоп, 4 июня, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Республика Адыгея существенно улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 4 июня. Результаты Национального рейтинга АСИ, демонстрирующего состояние инвестиционного климата в субъектах РФ, были представлены на Петербургском международном экономическом форуме. Адыгея вошла в ТОП-20 регионов-лидеров рейтинга.

Фото Алексея Гусева Адыгея поднялась в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

«Национальный рейтинг является отражением эффективности применения комплекса мер поддержки бизнеса в субъектах Российской Федерации. Презентация рейтинга на полях Петербургского международного экономического форума позволяет продемонстрировать лучшие практики регионов по стимулированию бизнес-активности, обменяться опытом по реализации ключевых инвестиционных проектов. Для региональных властей Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата является дополнительным стимулом для создания благоприятных условий для предпринимателей», — отметил первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

«Ежегодно мы фиксируем, что у регионов-лидеров растет и объем привлеченных инвестиций. Бизнес идет туда, где создаются для него условия, где региональное руководство открыто к диалогу. В этом есть и заслуга рейтинга, мотивирующего управленческие команды к постоянным изменениям», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Рейтинг составлен на основе опросов предпринимательского сообщества и оценивает результаты работы региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Светлана Чупшева отметила, что 40 из 85 регионов улучшили средний индекс по всем показателям. В число регионов, значительно улучшивших свои позиции, вошла и Адыгея — за год регион поднялся с 36 на 11 место, войдя в двадцатку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата. Несмотря на пандемию, власти республики приняли эффективные меры для повышения инвестиционной привлекательности региона.

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя итоги Национального рейтинга АСИ, отметил, что у республики высокий инвестиционный потенциал, и его развитие будет продолжено в соответствии с поставленными президентом РФ задачами. Адыгея опирается на национальные проекты, госпрограммы, все возможные инструменты, предоставляемые федеральным центром, а также учитывает рекомендации АСИ. Особое значение эта работа приобрела в период пандемии. В прошлом году руководство страны предложило целый пакет экстренных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей. В Адыгее они были дополнены региональными мерами.

«Экономическая политика давно выстраивается и корректируется с учетом мнения представителей бизнеса. Мы вместе улучшаем механизмы госрегулирования предпринимательства, совершенствуем меры поддержки», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отметим, что в Адыгее с 2019 года действует Центр поддержки предпринимательства РА, на площадке которого размещается Центр «Мой бизнес» — это позволяет предпринимателям в одном месте получить все виды и направления поддержки предпринимателей. В республике для сокращения сроков проведения подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур предусмотрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна. Этот режим может быть задействован на любой стадии реализации проекта. С 2017 года по 2020 год данный механизм применялся при реализации 13 инвестпроектов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что все вводимые меры работают на развитие инвестпотенциала — за последние пять лет, с 2016 по 2020 годы, в экономику региона вложено около 150 млрд рублей инвестиций.

Ранее Адыгея также вошла в тройку регионов-лидеров с наименьшим давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. Об этом говорится в исследовании «Индекс административного давления», которое представил президенту РФ Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов.