Париж, , 14:09 — REGNUM Во Франции Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) 2 июня приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий меры по борьбе с терроризмом и разведкой. Об этом 3 июня сообщает Le Parisien.

министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти «Терроризм мутирует, как паршивый вирус. <…> Это нормально, что мы следим за его развитием».

Законопроект направлен на предотвращение индивидуальных мер административного контроля над заключенными, осужденными за терроризм, и запрет лицам, находящимся под наблюдением, присутствовать на мероприятиях, подверженных террористической опасности. За законопроект проголосовали 87 парламентариев, 10 проголосовали против.

Также текст предусматривает наделение спецслужб особым режимом, позволяющим хранить информацию пользователей для совершенствования инструментов искусственного интеллекта.

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