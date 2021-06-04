Игорь Артамонов договорился о расширении производства «Бекарт Липецк»

Липецк, 4 июня 2021, 13:51 — REGNUM Завод «Бекарт Липецк» намерен расширить производство, соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и вице-президент по операционной деятельности региона Европа группы компаний «Бекарт» Куна Гротхарта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
Новую линию производства по изготовлению бортовой проволоки планируется запустить уже в первой половине 2022 года. В расширение производства компания намерена вложить более 1,7 млрд рублей, в ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест.
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Завод «Бекарт Липецк» работает с 2010 года, предприятие специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Завод в ОЭЗ «Липецк» является единственным предприятием в России международной компании Bekaert. Совокупный объём инвестиций в липецкое предприятие составляет более 2 млрд рублей.