Липецк, 4 июня, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Завод «Бекарт Липецк» намерен расширить производство, соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и вице-президент по операционной деятельности региона Европа группы компаний «Бекарт» Куна Гротхарта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов договорился о расширении производства «Бекарт Липецк»

«Мы рады, что крупнейшая международная компания с социально ответственной командой расширяет производство в Липецкой области. Это дополнительные рабочие места. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет ещё эффективнее», — прокомментировал Игорь Артамонов.

«Мы открыли завод в Липецкой области в 2010 году и с тех пор плодотворно сотрудничаем с администрацией, расширяем наш российский рынок. Будем и дальше инвестировать в развитие производства», — отметил Куна Гротхарта.

Новую линию производства по изготовлению бортовой проволоки планируется запустить уже в первой половине 2022 года. В расширение производства компания намерена вложить более 1,7 млрд рублей, в ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Завод «Бекарт Липецк» работает с 2010 года, предприятие специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Завод в ОЭЗ «Липецк» является единственным предприятием в России международной компании Bekaert. Совокупный объём инвестиций в липецкое предприятие составляет более 2 млрд рублей.