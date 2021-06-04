Кемерово, , 13:49 — REGNUM Правительство Кемеровской области и компания «Русал» на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о завершении строительства Крапивинской гидроэлектростанции. Подписи под документом поставили губернатор региона Сергей Цивилёв и генеральный директор компании Евгений Никитин. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Кроме того, стороны подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по внедрению новых технологий в «Русал Новокузнецк». Проект способствует улучшению экологической обстановки в городе Новокузнецке и Кузбассе в целом», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что строительство Крапивинского гидроузла началось в 1975 году, но так и не было завершено.

Отмечается, что «Русал» подключит к работе представителей проектного комитета, наладит взаимодействие с организациями и привлеченными экспертами, а также рассмотрит возможность участия в финансировании проекта.