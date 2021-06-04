Брюссель, , 13:52 — REGNUM Антимонопольное расследование против американской компании Facebook запущено в Евросоюзе. Соответствующее заявление Еврокомиссии (ЕК) распространено 4 июня в Брюсселе.

Официальное антимонопольное расследование Еврокомиссии позволит оценить, нарушила ли Facebook правила конкуренции ЕС, когда использовала рекламные данные.

Эти данные собраны в том числе от рекламодателей. Компания применяла их для конкуренции на рынках, где она активна.

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