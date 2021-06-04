Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:41 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор энергетического бизнеса EN+ Group Михаил Хардиков на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве терминала аэропорта имени Бориса Волынова в Новокузнецке. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Транспортная доступность — одно из условий успешного развития региона. Чуть больше недели назад мы открыли в Кемерове новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта имени Алексея Архиповича Леонова. Не менее важно теперь построить современный аэропорт в южной столице Кузбасса. Важно, что в это готов инвестировать частный бизнес», — прокомментировал Цивилёв.

Отмечается, что новокузнецкий аэропорт — ближайший к горнолыжному курорту «Шерегеш». Для дальнейшего развития Кузбасса как туристического и крупного промышленного региона требуется полная модернизация воздушной гавани. Новый терминал в Новокузнецке будут строить на средства частного инвестора.