Хабаровск, , 13:05 — REGNUM В рамках проекта «Хабаровский край на связи» будут развивать сотовую связь и интернет в небольших посёлках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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К концу 2021 года мобильным интернетом планируется обеспечить 36 населенных пунктов, в которых проживает почти 15 тыс. жителей. Таким образом для жителей откроются новые возможности в общении и обменом информацией, станут доступнее современные онлайн-сервисы.

В настоящее время мобильным доступом к сети обеспечен 251 населенный пункт края. До конца года эта услуга станет доступной для жителей небольших сёл и посёлков Ульчского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Вяземского, имени Лазо и других районов.

В 2020 году в Хабаровском крае операторы связи провели около 500 мероприятий по модернизации существующих и созданию новых объектов связи. Высокоскоростной мобильный интернет в стандарте 4G появился в 19 населенных пунктах, в которых проживает 14 тыс. человек, в двух населенных пунктах стал доступен 3G интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Забайкалью необходимо завершить подключение небольших населённых пунктов региона к интернету и обеспечить их связью.