Калуга, , 13:16 — REGNUM Калужская область вошла в ТОП-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации — 2020. Презентации результатов ежегодного Национального рейтинга инвестиционного климата состоялась 4 июня на ХХIV Петербургском международном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Владислав Шапша принял участие в презентации результатов ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации — 2020 Admoblkaluga.ru

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Интегральный индекс Калужской области составил 279,2 балла. В Национальном рейтинге, оглашённом на форуме, Калужская область вошла в ТОП-10, сохранив свои позиции на восьмом месте. В ходе встречи анализировался опыт регионов, показавших динамику и сохранившим свои позиции в Национальном рейтинге. Речь также шла о разрабатываемой российским правительством совместно с заинтересованными деловыми и экспертными объединениями программе мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла. В частности, обсуждалось, какие механизмы, уже показавшие свою результативность, войдут в разрабатываемую программу, в чем её новизна, какова роль бизнеса и региональных органов власти в её разработке и реализации.

Рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Для его составления анализ проводился по 44 показателям. Получение информации для составления рейтинга осуществлялось путём опроса экспертов и предпринимателей с использованием статистических данных.

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