Москва, , 12:45 — REGNUM Конкретных деловых предложений по повестке дня возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского нет. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет [определённости по встрече Путина и Зеленского]. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», — сказал Песков.

По его словам, предложение Киева обсудить Крым было «субстантивным»: «Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит».

Песков подчеркнул, что обсуждать Крым с Украиной можно лишь с точки зрения туризма, развития здравницы и приграничного сотрудничества, а не в контексте предложения украинской стороны.