Таллин, , 12:18 — REGNUM Правительство Эстонии разрешило проведение военного парада в честь Дня Победы 23 июня, который пройдет в Пайде (центральная часть страны). Об этом сообщили в пресс-службе правительства, напомнив, что в 2020 году парад не состоялся из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

По традиции парад включит в себя проход частей Сил обороны, представителей добровольного ополчения «Кайтселийт» и подразделений военного контингента НАТО в Эстонии. Число участников парада вместе с членами подразделений, гостями и зрителями не превысит 1000 человек. Личный состав участвующих в параде военных подразделений насчитывает 800 человек.

Праздник победы является ежегодной традицией и важным символом готовности защищать свою страну, отметили в правительстве важность сохранения этой традиции. Проведение мероприятия поддержал также Департамент здоровья, в тесном сотрудничестве с которым «Кайтселийт» готовит парад.

23 июня отмечается в Эстонии как государственный праздник в честь победы эстонской армии над добровольным объединением балтийских немцев «ландесвером» в ходе так называемой Освободительной войны (1918−1920 годов). Вооруженное столкновение прошло возле латвийского города Цесис, но в эстонской историографии называется «сражением под Вынну». Следствием победы при Цесисе стало наступление объединенных войск Эстонии и Латвии на Ригу и её освобождение от немцев.