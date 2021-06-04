Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 12:16 — REGNUM В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоялась сессия «2021 — год креативной экономики в мире. Как скоро человеческий капитал заменит нефть?», организованная ФГБУ «Роскультцентр».
Роль креативных индустрий в устойчивом экономическом развитии и преумножении человеческого капитала обсудили Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, профессор Берлинского университета искусств Штефан Кляйн, генеральный директор Фонда V-A-C Тереза Мавика, руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) Жан-Клод Кнебелер, профессор Сколтеха Михаил Лебедев, декан факультета международных исследований Университета Ханьяна Гу Хо Ом и Президент Консультативного совета Российско-Британской Торговой Палаты Чарльз Хейни.
Модератором сессии выступила директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова, которая отметила, что роль креативного сектора особенно важна сегодня, в период пандемических и климатических кризисов. Не случайно 2021 год был объявлен Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Штефан Кляйн говорил о том, что составляет суть понятия креативности: «Что такое креативность? Способность создавать что-то новое, это базис культуры, свойство человека и сообщества в целом. Креативность — это когда люди начинают думать и делать не так, как раньше. Идеи не падают с неба. Они возникают в противовес правилам и рамкам. Есть три пути креативности: комбинирование того, что уже было; ускорение и оптимизация; трансформация, когда вы выходите за рамки и начинаете свою собственную игру. Для креативности важно взаимодействие людей, обмен идеями. Антропологи говорят о том, что коллективное сознание создает пространство возможностей. Три фактора влияют на креативность: объем информации, обмен идеями и свобода самовыражения людей».
Михаил Лебедев рассказал о разработках в области создания нейроинтерфейсов, которые являются попыткой соединить мозг человека с внешними устройствами. «Мозг —источник нашего сознания, мыслей, креативности, и сегодня уже есть технологии, которые помогут повысить его активность. Открываются широкие горизонты в первую очередь в медицине и в других сферах. Приложения с нейроинтерфейсом расширяют функции мозга, позволяют управлять эмоциями, памятью, ведут к тому, что мы получим улучшенного человека», — говорит профессор Сколтеха.
Сергей Новиков отметил: «Человеческий капитал заменил нефть. В России важны не природные ресурсы, не нефть и газ, а люди, которые и есть главный капитал. Так, сила мысли позволила СССР в 1945 году выиграть в технологической гонке и превзойти зарубежные аналоги в области термоядерного заряда. У любого товара благодаря креативной индустрии появляется добавленная стоимость и это особенно заметно сейчас, на ПМЭФ».
Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам также уверен в том, что в креативные индустрии важно привлекать юное поколение россиян, неслучайно в этом году на форуме работает площадка «ПМЭФ Юниор» для школьников.
Тереза Иароччи Мавика рассказала о проекте нового культурного пространства на территории ГЭС-2 в центре Москвы. В 2014 году фонд V-A-C приобрел здание и прилегающую территорию и пригласил бюро Renzo Piano Building Workshop, автора центра Помпиду, разработать проект реконструкции.
Профессор Гу Хо Ом поделился своим видением перспектив развития креативной экономики в Южной Корее, благодаря которой страна успешна во многих отраслях — в IT, кино, медицине. По мнению ученого, большую роль в развитии креативных индустрий сыграли реформа образования, экономические кластеры, обмен идеями между разными областями знания и поддержка со стороны государства. Неслучайно доля культурных проектов в экспорте страны к 2035 году должна составить 20%.
Чарльз Хендри рассказал о том, что в течение 20 лет он занимался политикой, был членом парламента, министром энергетики и фокусировался на устойчивом экономическом развитии. Теперь он работает в России в сфере образования и культуры и уверен, что главная задача — выстраивать культурные мосты между странами. Одним из проектов в этом направлении стал оркестр, в который вошли музыканты из России и Великобритании. Во время гастролей в обеих странах концерты проходили с аншлагами.
Участники дискуссии встретятся на фестивале-форуме «Российская креативная неделя», чтобы продолжить диалог о международном сотрудничестве. Мероприятие пройдет с 8−11 июля в Москве, в Парке Горького.