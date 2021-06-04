Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоялась сессия «2021 — год креативной экономики в мире. Как скоро человеческий капитал заменит нефть?», организованная ФГБУ «Роскультцентр».

Роль креативных индустрий в устойчивом экономическом развитии и преумножении человеческого капитала обсудили Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, профессор Берлинского университета искусств Штефан Кляйн, генеральный директор Фонда V-A-C Тереза Мавика, руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) Жан-Клод Кнебелер, профессор Сколтеха Михаил Лебедев, декан факультета международных исследований Университета Ханьяна Гу Хо Ом и Президент Консультативного совета Российско-Британской Торговой Палаты Чарльз Хейни.

Модератором сессии выступила директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова, которая отметила, что роль креативного сектора особенно важна сегодня, в период пандемических и климатических кризисов. Не случайно 2021 год был объявлен Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Творчество — это возобновляемый ресурс, который можно найти в любой точке планеты, где живет человек. Рождаются новые идеи, проекты. Так, первая Российская креативная неделя при поддержке Фонда президентских грантов прошла в 2020 году и благодаря ей родились новые форматы — и Форум креативного бизнеса, и первая национальная премия в сфере креативных индустрий. На фоне масштабных проектов важно видеть и то, какие изменения происходят с самим человеком и обществом», — сказала Марина Абрамова, руководитель «Роскультцентра» и директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя».

Штефан Кляйн говорил о том, что составляет суть понятия креативности: «Что такое креативность? Способность создавать что-то новое, это базис культуры, свойство человека и сообщества в целом. Креативность — это когда люди начинают думать и делать не так, как раньше. Идеи не падают с неба. Они возникают в противовес правилам и рамкам. Есть три пути креативности: комбинирование того, что уже было; ускорение и оптимизация; трансформация, когда вы выходите за рамки и начинаете свою собственную игру. Для креативности важно взаимодействие людей, обмен идеями. Антропологи говорят о том, что коллективное сознание создает пространство возможностей. Три фактора влияют на креативность: объем информации, обмен идеями и свобода самовыражения людей».

Михаил Лебедев рассказал о разработках в области создания нейроинтерфейсов, которые являются попыткой соединить мозг человека с внешними устройствами. «Мозг —источник нашего сознания, мыслей, креативности, и сегодня уже есть технологии, которые помогут повысить его активность. Открываются широкие горизонты в первую очередь в медицине и в других сферах. Приложения с нейроинтерфейсом расширяют функции мозга, позволяют управлять эмоциями, памятью, ведут к тому, что мы получим улучшенного человека», — говорит профессор Сколтеха.

Сергей Новиков отметил: «Человеческий капитал заменил нефть. В России важны не природные ресурсы, не нефть и газ, а люди, которые и есть главный капитал. Так, сила мысли позволила СССР в 1945 году выиграть в технологической гонке и превзойти зарубежные аналоги в области термоядерного заряда. У любого товара благодаря креативной индустрии появляется добавленная стоимость и это особенно заметно сейчас, на ПМЭФ».

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам также уверен в том, что в креативные индустрии важно привлекать юное поколение россиян, неслучайно в этом году на форуме работает площадка «ПМЭФ Юниор» для школьников.

Тереза Иароччи Мавика рассказала о проекте нового культурного пространства на территории ГЭС-2 в центре Москвы. В 2014 году фонд V-A-C приобрел здание и прилегающую территорию и пригласил бюро Renzo Piano Building Workshop, автора центра Помпиду, разработать проект реконструкции.

«Мы искали новую модель музея и нашли ее, обратившись к истории. И взяли за основу модель Дома культуры, которая позволяет обратиться к культуре без посредников, обучаться и создавать ее вместе. В новом пространстве не будет границы между зрителем и искусством. Площадь ГЭС-2 — 50 тысяч квадратных метров 6 тысяч квадратных метров будет отдано под выставки, 2 тысячи квадратных местров будут отведены под мастерские, где будут создаваться сообщества художников, мастеров разных видов искусства. Это будет место, где совместно будет создаваться будущее. ГЭС-2 откроется осенью и станет точкой, через которую можно будет менять нарратив», — отметила она.

Профессор Гу Хо Ом поделился своим видением перспектив развития креативной экономики в Южной Корее, благодаря которой страна успешна во многих отраслях — в IT, кино, медицине. По мнению ученого, большую роль в развитии креативных индустрий сыграли реформа образования, экономические кластеры, обмен идеями между разными областями знания и поддержка со стороны государства. Неслучайно доля культурных проектов в экспорте страны к 2035 году должна составить 20%.

Руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) Жан-Клод Кнебелер напомнил: «Устойчивое развитие — это наша возможность задуматься, что мы делаем для того, чтобы продолжить свое существование на этой планете. В будущем с развитием машинного обучения людям придется конкурировать с машинами, но у нас есть преимущество — мы будем отличаться творческим подходом. Нужен обмен идеями, дебаты, нужны игры, и не только для детей, мы взрослые тоже играем, но не всегда это осознаем, даже в искусстве мы играем с эмоциями, материалами. Креативная экономика сегодня — это 2 триллиона долларов, 30 миллионов рабочих мест, нельзя ею пренебрегать. Старые профессии отомрут, поэтому для молодежи мы должны подобрать новые способы самореализации. Нужны стратегии на будущее. Нужно уйти от регулирования, чтобы дать обществу площадку для безопасной игры с идеями, мечтами. Кроме того, в кризис люди становятся особенно креативными. Сейчас людям нелегко искать работу в классических сферах и многие вынуждены изобретать для себя рабочие места. И здесь важно творчески мыслить и государствам, и участвовать в международном обмене идеями».

Чарльз Хендри рассказал о том, что в течение 20 лет он занимался политикой, был членом парламента, министром энергетики и фокусировался на устойчивом экономическом развитии. Теперь он работает в России в сфере образования и культуры и уверен, что главная задача — выстраивать культурные мосты между странами. Одним из проектов в этом направлении стал оркестр, в который вошли музыканты из России и Великобритании. Во время гастролей в обеих странах концерты проходили с аншлагами.

«Нам нужны маяки надежды, мы должны находить пути выстраивать эти мосты. Человеческий капитал меняется и эти изменения повлияли на то, как работает бизнес и государства. Наступило время инноваций, изобретений и в ближайшее время все изменится. Люди из разных стран будут работать вместе. Мне нравится в России, что культура и искусство, опера, балет доступны для каждого. Вы даете возможность людям коллективно создавать культуру», — уверен он.

Участники дискуссии встретятся на фестивале-форуме «Российская креативная неделя», чтобы продолжить диалог о международном сотрудничестве. Мероприятие пройдет с 8−11 июля в Москве, в Парке Горького.