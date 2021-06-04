Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Злоумышленник, который на Искровском проспекте 2 июня сбил на электросамокате пятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия, задержан. Он оказался еще и закладчиком наркотиков. Об этом 4 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, днем 2 июня, на пересечении улицы Дыбенко и Искровского проспекта в Невском районе Петербурга на пешеходном тротуаре мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку, которая шла с матерью, и скрылся, не дожидаясь оперативных служб. Ребенок получил серьезные травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как стало известно ИА REGNUM, полиция смогла установить личность преступника. Им оказался 35-летний местный житель, который промышлял наркоторговлей. Теперь ему предстоит ответить и за это, и за причинение ребенку тяжких телесных повреждений.

Напомним, с ростом популярности кикшеринга в Санкт-Петербурге участились случаи травмирования и наезда электросамокатов на пешеходов и в том числе детей. Только в июне текущего года в городе на Неве было совершено уже несколько наездов на малышей, получивших тяжелые травмы.

Так, 1 июня на аллее парка имени 40-летия ВЛКСМ на острове Чухонка в Колпинском районе мужчина, управляя электросамокатом, сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок получил травму головы, ему провели операцию. Еще два случая наезда зарегистрированы 3 июня. Днем у дома 21/1 по проспекту Федора Абрамова Выборгского района электросамокатом под управлением неизвестной девушки была сбита четырехлетняя девочка. У нее врачи зарегистрировали ушибленную рану нижней губы, гематому правой стопы, ссадины левой голени, госпитализация ребенку не потребовалась. А вечером того же дня у дома 15 по улицы Ильюшина был сбит электросамокатом под управлением неизвестной женщины 11-летний мальчик. С телесными повреждениями и закрытым переломом руки, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

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