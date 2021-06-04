Тюмень, , 11:49 — REGNUM Правительство Тюменской области и ПАО «МТС» на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в которое входят пункты по внедрению в регионе пилотных частных 5G/5G-ready-сетей и строительство новых технологических сетей стандарта NB-IoT. Всего МТС планирует вложить в регион до конца 2021 года 500 млн рублей инвестиций, сообщает ИА «Тюменская линия».

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В рамках соглашения МТС планирует инвестировать во внедрение интернета вещей на крупных промышленных предприятиях Тюменской области, в сферах туризма, ЖКХ и транспорта. Это позволит обеспечить бесперебойную работу городской инфраструктуры и оптимизировать затраты на её обслуживание.

«Мы рассчитываем, что опыт партнёра по внедрению комплексных IT-решений позволит создать цифровую инфраструктуру под конкретные региональные задачи. Среди них и обеспечение доступности, повышение качества услуг связи, в том числе, в удаленных и труднодоступных населённых пунктах Тюменской области», — прокомментировал соглашение губернатор Тюменской области Александр Моор.