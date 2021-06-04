Уолсолл, Великобритания, , 11:43 — REGNUM Популярный симулятор выживания Rust получил масштабное обновление со множеством нововведений. Об этом сообщалось на официальной странице проекта в сервисе Steam.

Главной особенностью обновления стала «система контактов» — новая механика, при помощи которой геймеры смогут отмечать друзей и врагов. Помимо этого, разработчики улучшили искусственный интеллект различных неигровых персонажей и обновили модели диких животных.

Rust — это многопользовательская игра, в которой геймерам нужно выживать, соревнуясь с другими игроками на сервере. Её релиз состоялся в 2018 году.

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