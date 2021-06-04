Улан-Удэ, , 11:31 — REGNUM Власти Бурятии на полях ПМЭФ-2021 договорились с представителями АО «Росгеология» об усилении геологоразведочных работ на территории республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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По словам главы республики Алексея Цыденова, это позволит выявлять дополнительные запасы полезных ископаемых, ставить их на баланс и привлекать инвесторов. Всё это в конечном итоге позволит открывать новые производства и создавать рабочие места.

«С «Росгеологией» договорились о создании совместного предприятия, куда своими активами войдут республика и «Росгеология» на 50%. Это позволит сформировать в республике центр геологического изучения и анализа с акцентом на работе в нашей республике», — отметил он.