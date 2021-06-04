Уфа, , 10:53 — REGNUM Завод по производству железобетонных конструкций и балок могут построить в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на Петербургском международном экономическом форуме провел встречу с генеральным директором АО «ДСК «АВТОБАН» Алексеем Андреевым, в ходе которой были рассмотрены возможности по размещению проектов предприятия в особой экономической зоне «Алга».

"Мы знаем «АВТОБАН» как одну из крупнейших российских компаний на рынке дорожного строительства. Мы заинтересованы в проектах такого масштаба. Так, сегодня на территории нашей республики, компания уже реализует проект по реконструкции автодороги дороги М-5 «Урал». Однако, сейчас нам холдинг интересен и в качестве инвестора. Мы надеемся, что возможности особой экономической зоны «Алга» также позволят компании разместить новые производственные проекты на нашей площадке», — приводит пресс-служба слова Назарова.

По словам Андреева, холдинг готов начать работу в регионе и принести в республику инвестиции на возведение и создание каких-либо инфраструктурных объектов.

«И для того, чтобы это сделать, с точки зрения содействия этим проектам, мы готовы развернуть здесь свои производства. Например, производство железобетонных конструкций и балок, либо какие-то другие девелоперские проекты», — сообщил он.

По результатам встречи была достигнута договоренность о том, что руководство Башкирии подготовит реестр дорожных объектов в регионе, которые холдинг мог бы отремонтировать. Отмечается, что предприятие готово под них построить в Башкирии производство.