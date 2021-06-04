Семикаракорск, Ростовская область, , 10:44 — REGNUM В Ростовской области суд обязал администрацию Семикаракорского городского поселения отремонтировать дорогу. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура получила от членов садоводческого некоммерческого товарищества «Пищевик» коллективную жалобу на состояние дороги, ведущей к садовым участкам. Здесь нет асфальта, тротуаров и дорожного ограждения переезда через озеро.

Главе администрации городского поселения было внесено представление, однако требования прокурора не были исполнены. Суд рассмотрел исковое заявление «о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и обязании провести работы по приведению автомобильной дороги в соответствие с установленными нормативами» и встал на сторону прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу. Надзорное ведомство взяло на контроль его исполнение.