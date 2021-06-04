Уфа, , 10:42 — REGNUM Современный мясоперерабатывающий комплекс намерены построить в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что на площадке Петербургского международного экономического форума глава Башкирии Радий Хабиров и управляющий партнер фонда прямых инвестиций AVG Capital Partners (группа компаний «Таврос») Рустем Миргалимов подписали соответствующие инвестиционное соглашение. Комплекс планируют построить в Белебеевском районе.

Отмечается, что на новом мясокомбинате планируют производить ежесуточно до 100 тонн колбасных изделий и до 200 тонн охлаждённого мяса. На реализацию данного проекта намерены направить 9,4 млрд рублей и создать около 1,1 тысяч рабочих мест. Начать выпуск продукции планируется к 2024 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить комплексы по откорму крупного рогатого скота.