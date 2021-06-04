Обнинск, Калужская область, , 10:42 — REGNUM Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Примэрией муниципия Кишинёв (Молдавия) и администрацией города Обнинск (Калужская область) состоялась 3 июня на ХХIV Петербургском международном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В присутствии губернатора Калужской области Владислава Шапши подписи под соглашением поставили генеральный примар (руководитель администрации) муниципия Кишинёв Ион Чебан и глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. Admoblkaluga.ru

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В присутствии губернатора Калужской области Владислава Шапши подписи под соглашением поставили генеральный примар (руководитель администрации) муниципия Кишинёв Ион Чебан и глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. В рамках церемонии состоялось обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также путей обмена опытом организации городского хозяйства, благоустройства и взаимодействия с населением муниципалитетов.

Говоря о важности налаживания контактов между жителями Кишинёва и Обнинска, Владислав Шапша отметил: «Это как раз та самая народная дипломатия, которая является самым прочным фундаментом развития взаимоотношений между нашими странами».

»Это соглашение должно послужить хорошим толчком многим проектам, которые мы задумали несколько месяцев назад. Есть чему учиться друг у друга, есть опыт, который надо перенимать. Надо строить мосты», — сказал Ион Чебан.

Внешнеторговый оборот Калужской области с Молдавией в 2020 году составил 25,6 млн долларов США. В первом квартале 2021 года товарооборот увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Калужская область экспортирует в Молдавию продукцию машиностроительной отрасли и химической промышленности, металлы и изделия из них, импортирует промышленную продукцию, фрукты и орехи.