Варшава, , 10:46 — REGNUM Отзыв разрешения на строительство польско-датского газопровода Baltic Pipe властями Дании может быть связан не только с заботой о дикой природе. Об этом замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил 4 июня в программе «Польского радио».

По словам Пшидача, в Польше понимают, что «за темой окружающей среды часто стоят другие интересы», и заверил, что власти постараются как можно скорее прояснить этот вопрос. Он уточнил также, что решение Дании относится только к одному фрагменту из трёх.

«Двум оставшимся фрагментам ничего не угрожает, вокруг них ничего не происходит», — заявил замминистра.

Пшидач добавил, что скорейшее завершение проекта отвечает интересам Польши и всей Центральной Европы. Варшава рассчитывает на благосклонность датского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Трубопровод должен пройти по территории Дании, длина этого участка составляет 210 км. Поводом стало недостаточное описание мер по защите дикой природы.

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