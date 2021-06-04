Пхеньян, , 10:17 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил лидеру кубинской революции Раулю Кастро письмо, в котором поздравил его с 90-летним юбилеем. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, в письме, отправленном 3 июня, северокорейский лидер пожелал «другу корейского народа и соратнику» здоровья и счастья, а также высоко оценил его вклад в борьбу за социализм.

Отметим, что Пхеньян поддерживает дружественные отношения с Кубой, направляя поздравительные послания высокопоставленным лицам.

В апреле текущего года Ким Чен Ын направил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, избранного первым секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Кубы.

Читайте также: Ким Чен Ын поздравил Бермудеса с избранием на пост главы Компартии Кубы