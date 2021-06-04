Буэнос-Айрес, , 09:57 — REGNUM На территорию Аргентины прибыла очередная партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 4 июня сообщает телеканал TeleSUR со ссылкой на данные аргентинского минздрава.

Глава минздрава Аргентины Карла Виссотти встречала партию вакцины в международном аэропорту Эсейса. По её словам, на сегодняшний день аргентинская сторона получила в общей сложности 18 450 150 доз разных вакцин от COVID-19.

При этом прибывшая партия российской вакцины от COVID-19 стала самой крупной по сравнению с уже полученными партиями. Также сообщается, что на данный момент в Аргентине вакцинировали более 13 млн граждан. Обе дозы вакцины против COVID-19 получили почти 3 млн жителей страны.

Ранее российский президент Владимир Путин и глава Аргентины Альберто Фернандес объявили о запуске в Аргентине производства вакцины «Спутник V».

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