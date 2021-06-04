Майкоп, , 09:46 — REGNUM Соглашение о намерениях по реализации на территории Республики Адыгея масштабного инвестиционного проекта (объекта регионального значения) «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки» подписано 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Церемония подписания соглашения Фото Алексея Гусева

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Соглашение подписали глава РА Мурат Кумпилов и генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский. В церемонии также приняли участие акционер НАО «Красная Поляна» Александр Ткачев, заместитель премьер-министра РА — официальный представитель Республики Адыгея при президенте РФ Мурат Тхакушинов, министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен.

Соглашение подписано по результатам последовательной работы региона по развитию рекреационных возможностей на части территории Лагонакского нагорья совместно с федеральным центром, Кавказским государственным природным биосферным заповедником, общественными природоохранными организациями. Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Лагонакского биосферного полигона.

«Учитывая наш рекреационный потенциал, есть заинтересованность в создании горнолыжного курорта и у инвесторов, которые уже имеют опыт реализации подобных проектов. Но мы, в свою очередь, всегда заявляли, что исходим из необходимости устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона», — отметил Мурат Кумпилов.

«Этот проект — результат совместного поиска решений. Мы хотим доказать, что можно развивать туризм рядом с охраняемыми территориями, без ущерба для природы. Это будет уникальный курорт, который сможет принимать туристов не только зимой, но и летом. Его особенность — в рельефе: высокогорье, но при отсутствии крутых склонов позволяет создать трассы для катания и начинающих, и опытных лыжников, организовать семейный отдых. Согласно нашим планам развития, «Красная поляна» и «Лагонаки» будут органично дополнять друг друга. Впоследствии мы ожидаем увеличение в Адыгее туристского потока до миллиона человек в год», — сказал Андрей Круковский.

«Организация туризма на новых территориях будет происходить с неукоснительным исполнением требований экологического и природоохранного законодательства. Мы будем развивать экологический, культурно-познавательный, гастрономический и агротуризм, которые позволяют сохранять уникальные экосистемы Адыгеи», — подчеркнул глава региона.

Территория Лагонакского полигона использовалась для выпаса скота. В 1992 году участок плато был передан правительством Адыгеи Кавказскому заповеднику с целью создания биосферного полигона и использования в рекреационных целях. Теперь этот процесс завершен. Создание полигона дает возможность развивать здесь современную, безопасную для окружающей среды туристскую инфраструктуру — в этих целях между правительством РА и НАО «Красная Поляна» было заключено соглашение. В конце мая на Координационном совете по экономической политике РА проект создания экокурорта получил статус масштабного, что предполагает ряд преференций.

Аспекты реализации данного проекта обсуждались на переговорах на Петербургском международном экономическом форуме. Особо подчеркивалось, что курорт не планируется создавать на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Соглашением предусматривается использование Лагонакского нагорья только для строительства 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий.

Экокурорт планируется поделить на зоны функционального назначения: зона комфортного катания, учебный склон, спортивный склон, сноу-парк, зона тюбинга, зона трассы беговых лыж, веревочный городок, виа-феррата, нижняя и верхняя деревни. Главный структурный компонент — Верхняя деревня, её создание запланировано вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский. Объем инвестиций составит 23 млрд рублей. Адыгея получит две тысячи новых рабочих мест, увеличение бюджетных поступлений. Проект планируется реализовать до 2025 года. В результате в регионе будет создан без ущерба для окружающей среды современный всесезонный горный экокурорт с посещаемостью не менее 500 тыс. человек в год.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что создание горнолыжного курорта является для региона точкой роста, одним из приоритетов развития не только туризма, но и всей экономики республики. Реализация проекта также коррелируется со стратегией развития туризма в Российской Федерации до 2035 года, где стоит задача по увеличению рынка горнолыжного туризма в два раза и по росту числа граждан, вовлеченных в горнолыжный туризм, с 1,5 млн до 2,5 млн человек. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию указал на важность развития туризма в регионах с учетом сохранения природных богатств. Это же условие является доминантным при создании всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО уточнены границы объекта Всемирного наследия. Материалы переданы в Центр Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, при реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях.

В регионе уделяется внимание развитию туристской инфраструктуры на всей горной территории. В горных поселках появились дороги, централизованное водо‑ и газоснабжение. Ведется большая работа и по обеспечению транспортной доступности к курорту. В этом году завершается реконструкция автодороги «Даховская — плато Лагонаки». Продолжается строительство новой дороги «Гузерипль — Лагонаки», которая закольцует туристские маршруты от п. Гузерипль к плато Лагонаки.

«В целом мы комплексно работаем над созданием удобной и комфортной инфраструктуры при выполнении главной составляющей — сохранение нашей красивейшей природы и экологического благополучия», — отметил Мурат Кумпилов.