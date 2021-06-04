Рязань, , 09:35 — REGNUM Инвестиционный проект по увеличению производства противогриппозных вакцин заключили на ПМЭФ-2021 правительство Рязанской области и холдинг «Нацимбио», сообщает пресс-служба администрации региона.

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В рамках соглашения, которое подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский, на биофармацевтическом предприятии «ФОРТ» будут удвоены производственные мощности по объёмам выпуска гриппозных вакцин в год. Именно на рязанском заводе выпускается новейшая четырёхвалентная вакцина «Ультрикс Квадри», формирующая специфический иммунитет к вирусам гриппа A и В.

«Мы всегда оказывали поддержку предприятию холдинга «Нацимбио». Для нас важно, чтобы в Рязанской области развивались высокотехнологичные современные производства. Такие предприятия как «ФОРТ» не только содействуют повышению уровня занятости населения, но и развивают компетенции наших специалистов в сложных наукоёмких отраслях. Новое, уже второе по счёту Соглашение направлено на расширение производства, а это всегда означает хорошие перспективы для региона», — отметил Николай Любимов.

Для рязанского завода закупят новые производственные линии, старт проекта запланирован на вторую половину 2021 года и рассчитан на ближайшие три года.

«Мы инвестируем порядка трёх миллиардов рублей в реализацию проекта на базе нашего производства в Рязани. Это позволит укрепить существующий уровень обеспечения граждан России высококачественными противогриппозными вакцинами и увеличить поставки на международные рынки. Выпускаемые предприятием препараты отвечают самым современным международным требованиям и успешно конкурируют с зарубежным аналогами. По нашим оценкам, глобальный спрос на вакцины такого качественного уровня сегодня значительно превышает мировые производственные возможности, и поэтому мы оцениваем экспортный потенциал нашей продукции как высокий», — пояснил Андрей Загорский.

Фармацевтический холдинг «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») создан Госкорпорацией «Ростех» в 2013 году. В портфеле компании 220 наименований лекарственных средств.