Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию по программе реновации 24 новых жилых дома, сообщили в Стройкомплексе.

Комфортное жилье в них получат 38 тысяч москвичей — участников программы. Ещё 172 жилых дома находятся в стадии строительства.

Всего в 2021 году планируется сдать для переселения москвичей по программе реновации более 90 новостроек площадью более 1,5 млн. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы включило в программу реновации ещё 13 новых стартовых площадок.

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