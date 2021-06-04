Калуга, 4 июня, 2021, 09:16 — ИА Регнум. На ХХIV Петербургском международном экономическом форуме 3 июня было подписано Соглашение между Федеральным агентством по туризму и руководителями девяти российских регионов, в том числе Калужской области, о развитии наиболее привлекательных для культурно-познавательного туризма территорий. Масштабный межрегиональный проект «Большое Золотое кольцо России» — инициатива президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На подписании Соглашения по развитию проекта «Большое Золотое кольцо России».

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На территории Калужской области успешно развиваются туристические комплексы: культурно-образовательный центр «Этномир», арт-парк «Никола-Ленивец», парк птиц «Воробьи», бизнес-парк «Грачи» с художественным музеем мусора «МУ-МУ», которые приобрели свою популярность не только за пределами региона, но и за рубежом. Новый импульс притоку туристов и экскурсантов в регион придало открытие второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, способного ежедневно принимать до 10 тыс. посетителей. Более 20 фестивалей в сезон проходит на территории региона: музыкально-художественный фестиваль Фонда Святослава Рихтера, фестивали ландшафтной культуры «Архстояние» и «Архстояние детское», «Мир гитары», «Бессонница», «Воиново поле», «Гренадер Фест» и другие. Калужская область является одним из успешных регионов развития сельского туризма в Российской Федерации. Услуги в этой сфере оказывают более 110 хозяйствующих субъектов, работают 625 гостевых домов. Набирает популярность промышленный туризм. В настоящее время разработано 12 маршрутов, которые включают в себя посещение промышленных предприятий региона. Самые известные православные святыни Калужской области — два ставропигиальных монастыря — Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь и Казанская Свято-Амвросиевская пустынь, ежегодно принимают более 500 тыс. паломников.

«Не только создаем новые маршруты, точки притяжения для туристов, но и развиваем сферу гостеприимства (а это новые рабочие места и инвестиции), логистику и инфраструктуру, комплексно благоустраиваем территории», — отметил в соцсетях калужский губернатор Владислав Шапша.

Планируется, что в 2021 году в Калужскую область прибудут порядка двух миллионов туристов, а к 2024 году их число составит 2,6 млн человек.