Москва, 4 июня, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Российским гражданам можно не продавать имеющиеся у них американские доллары, и валютная стратегия не должна, к примеру, зависеть от ранее объявленного решения о дедолларизации Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое мнение 4 июня высказали эксперты, мнение которых приводит РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Как отметил инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, он рекомендует получающим доходы в рублях 30−40% своих денежных средств держать в валюте и валютных активах, несмотря на новости от российского Минфина.

«Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов», — отметил эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

Кроме того, он уточнил, что изменения в ФНБ на данный момент только отражают политические решения руководства страны по отвязке от доллара.

«В личном плане лучше дождаться момента, когда рубль вернёт себе инвестиционную привлекательность. Данный момент наступит, когда ставка ЦБ РФ окажется выше инфляции», — добавил он.

При этом начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко отметил, что наличным долларам населения и вкладам в частных банках, как он считает, на данный момент ничего не угрожает.

«Я полагаю, что и в подсанкционных частных, и государственных банках надежность вложений тоже не вызывает сомнений. Сценарий отключения от SWIFT и жестких секторальных санкций уже обсуждался и широко освещался в СМИ еще несколько лет назад. Пришли к выводу, что вкладчики свои средства в любом случае получат», — пояснил он.

Также руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников указал, что, по его мнению, на фоне высоких инфляционных ожиданий, влияющих на потребительское поведение, включая повышенный спрос на квартиры и машины, уровень инфляции будет высоким и рубль не будет крепким, а потому доллары, как считает эксперт, лучше сохранить.

«Новость о сокращении долларовой части в ФНБ, скорее, может оказать лишь определенное психологическое влияние на рынок. Средства ФНБ включены в состав золотовалютных резервов, которыми управляет ЦБ. Теоретически, если регулятор начнет менять валютную структуру ЗВР, ему будет достаточно купить на доллары другую зарубежную валюту. Такие операции не коснутся рубля», — также полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в кулуарах ПМЭФ, что в течение месяца Россия полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ и уменьшит в ней долю британского фунта.