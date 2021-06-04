Шерегеш, Кемеровская область, , 08:44 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве нового гостиничного комплекса на территории курорта «Шерегеш». Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live». «Сегодня наша главная цель — сделать самый популярный курорт Кузбасса круглогодичным. Это учитывалось в социально-экономической программе развития региона, которую в марте подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соглашение с Cosmos Hotel Group поможет нам добиться поставленной цели в более короткие сроки», — отметил Цивилёв.

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Инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Гостиница рассчитана на 200 номеров.