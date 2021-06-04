Самара, , 08:51 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Президентской академией РАНХиГС подписали глава региона Дмитрий Азаров и ректор этого учебного заведения Владимир Мау. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Сообщается, что на встрече были рассмотрены вопросы по подготовке менеджеров высшего уровня. Стороны являются давними партнерами, напоминают в пресс-службе региона и поясняют, что Самарская область активно поддерживает проекты академии в сфере образования.

«Сегодня произошло оформление наших долгосрочных деловых и дружеских взаимоотношений. Сотрудничество с академией длится на протяжении последних трех лет и очень активно развивается. Мы приглашаем ведущих специалистов страны, Президентской академии для оценки потенциала чиновников, служащих, людей, которые состоят в кадровом резерве. Мы совместно запускаем новые треки индивидуального развития, берем на вооружение все лучшее, что сегодня есть в Российской академии народного хозяйства и государственной службы», — приводит пресс-служба слова Азарова.

По мнению руководства региона, соглашение будет способствовать развитию партнерства в области образования и управления, а также поможет совместно внедрять инновационные образовательные программы и технологии.

«Этим соглашением мы рассчитываем сделать следующий шаг. У нас много проектов, прежде всего связанных с подготовкой государственных и муниципальных служащих, и мы надеемся быть полезными губернатору, администрации области», — приводит пресс-служба слова Мау.