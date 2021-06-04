Копенгаген, 4 июня, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, которое было выдано управлением по охране окружающей среды Дании, отозвано датским апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов. Сообщение об этом 3 июня было размещено на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet.

Baltic-pipe.eu Строительство газопровода Baltic Pipe

«12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что такое решение было принято из-за того, что агентство по охране окружающей среды недостаточным образом изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. При этом результате этого отзыва ведущиеся работы по строительству будут приостановлены.

Также отмечается, что разрешение выдавалось с оговоркой о необходимости проведения всех работ по обеспечению качественных условий жизни для животных, которые обитают в районе строительства.

«Но сейчас апелляционный совет говорит, что все эти меры должны были быть проработаны еще до выдачи экологического разрешения», — добавляется в сообщении.

Отметим, газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей должен быть запущен в 2022 году и польская сторона продвигала его в качестве замены российского-немецкого проекта «Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря.